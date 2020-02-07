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Россельхознадзор по Саратовской области выявил предприятие-фантом

Новости


В январе 2020 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области провело анализ оформления ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий» на предприятиях по хранению и реализации молочной продукции.

По результатам мониторинга были установлены нелогичные схемы перемещения такой продукции.

По данным системы установлено, что за период с июня по декабрь 2019 года в адрес АО «Рефпит» (Саратовская область) поступала молочная продукция, на которую был оформлен 1221 ветеринарный сопроводительный документ.

При детальном изучении оформленных эВСД, выявлена продукция сомнительного происхождения. Поставщик ООО «Кэнди-Мол», территориально расположенный в г. Москва оформил на складе через систему «Меркурий» путем использования операции «инвентаризация остатков» сыр «Аббатский» 50%, в количестве 3602 кг. с указанием производителя ОАО «Кобринский маслосырзавод» (Р. Беларусь).

В дальнейшем часть продукции, в количестве 835 кг реализована в адрес АО «Рефпит». Согласно данным ФГИС «Цербер» площадка АО «Рефпит» зарегистрирована по адресу, где фактически расположен молочный завод ООО «Возрождение» (Саратовская область, г. Пугачев). При проведении проверочных мероприятий выяснено, что организация АО «Рефпит» не осуществляет деятельность на территории завода.

За указанный период через эту площадку уполномоченным лицом АО «Рефпит» оформлено поступление и дальнейшая реализация сыра.

Площадка - фантом исключена из реестра системы «Цербер», что блокирует возможность дальнейшего введения в торговый оборот продукции с данного предприятия, аккаунт хозяйствующего субъекта заблокирован сроком на шесть месяцев.

Управлением приняты меры по недопущению в оборот продукции. Оперативно проинформированы организации, в которые осуществлялись поставки с ООО «Рефпит».
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