Споры с микрофинансовыми организациями можно урегулировать в досудебном порядке
По информации Автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного», с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и микрофинансовыми организациями (Закон № 123-Ф3).
Теперь, если микрофинансовая организация отказывается удовлетворить требования потребителя финансовых услуг до подачи иска в суд, потребитель для урегулирования спора должен обратиться к финансовому уполномоченному. Филиал службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в нашем регионе находится по адресу: г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 103.