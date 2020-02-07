В Саратове пройдет городской фестиваль-конкурс чтецов и певцов на родном языке

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Организаторами являются управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» и муниципальное учреждение культуры «Городской дом культуры национального творчества».Фестиваль - конкурс представляет собой комплексное культурно - массовое мероприятие в рамках празднования «Международного дня родного языка» и года Памяти и Славы, направленное на сохранение и широкую популяризацию традиционного национального творчества, распространение лингвистического разнообразия и более полное понимание языковых и культурных традиций народов, проживающих в Саратове и Саратовской области.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования, художественные коллективы и солисты творческих объединений, представители национально-культурных автономий и центров, национальных объединений, общин и организаций, самостоятельные участники Выступления будут проходить по двум номинациям - «Национальная поэзия» и «Национальная песня» в возрастных группах: до 6 лет, 6 –10 лет, 11–15 лет, 16 – 20 лет, старше 20 лет, ансамбли.Заявки на участие организаторы принимают до 21 февраля 2020 года в письменном или электронном виде по адресам: пр-т им. С.М. Кирова, д. 29 (управление по культуре), пл. Орджоникидзе Г.К., д. 1 (МУК «Городской дом культуры национального творчества», тел. 96-05-40) или на электронную почту mukgdknt@mail.ru.