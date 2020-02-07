Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского присоединяется к интернет-акции Саратовского областного музея краеведения #Войналюбовьпобеда
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского присоединяется к интернет-акции Саратовского областного музея краеведения #Войналюбовьпобеда.
В фондах Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского хранятся письма поэта-фронтовика Михаила Николаевича Первушина к директору музея Нине Михайловне Чернышевской. Письма поступили в музей в 1984 г. от правнучки писателя Веры Самсоновны Чернышевской. В годы Великой Отечественной войны музей активно поддерживал связь со многими фронтовиками, которые интересовались деятельностью Н.Г. Чернышевского. В письме от 21.07.1944 г. (по штампу полевой почты) М.Н. Первушин благодарит Н.М. Чернышевскую за присланный ему на фронт роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?».