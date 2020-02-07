Интернет-гипермаркет Белзип начал действовать в Беларуси
В Беларуси состоялось открытие интернет-гипермаркета Belzip.by. В его ассортименте – тонеры, запчасти и комплектующие для офисной техники, которые избавят многих сервисных инженеров от поисков необходимых позиций в самых разных магазинах. Услугами площадки могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги обслуживания и ремонта техники, сотрудники ремонтных мастерских, сервисные специалисты, работающие на предприятиях.
Офис интернет-гипермаркета и склад самовывоза расположены в Минске, доставка возможна по территории всей страны в течение двух дней – партнерами онлайн-магазина выступают Белпочта и транспортные компании. Владельцы гипермаркета Белзип отреагировали на запрос рынка о приобретении в «режиме одного окна» необходимых расходных материалов и запчастей, не тратя время и деньги на составление и доставку нескольких небольших заказов из разных торговых точек.
Собственник площадки belzip.by Василий Севостьян рассказал, что цель работы гипермаркета – обеспечить сервисного инженера качественными запчастями, расходниками и инструментами, сделать его работу простой и комфортной. Для этого интернет-магазин предлагает широкий ассортимент товаров, быструю доставку и отличный сервис.