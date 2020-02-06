В Саратове пройдет международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее»
8 февраля 2020 года в Саратове состоится Международный форум «МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ: ИСТОРИЯ, ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», посвященный памяти известного саратовского мецената и общественного деятеля Эдуарда Анваровича Ганеева.
Организаторы - Духовное управление мусульман Поволжья, исполком Всемирного конгресса татар и общественная культурно-просветительская организация «Возрождение».
В мероприятии примут участие председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации шейх Равиль Гайнутдин, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, известные ученые, бизнесмены, благотворители, религиозные и общественные деятели из Москвы, Татарстана, Дагестана и других российских регионов и зарубежных стран.
Высокое собрание станет первым в цикле форумов, проводимых в память об Эдуарде Ганееве, посвятившего всю свою жизнь заботе о сохранении знаний и развитии человеческого потенциала.
Международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее» пройдет 8 февраля 2020 года по адресу: г.Саратов, ул. Шелковичная 19, Исторический парк «Россия - моя история».
Начало в 10:00.
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Эдуард Анварович Ганеев родился 15 января 1952 г. в селе Старый Мостяк Старокулаткинского района Ульяновской области в семье учителя местной школы. Окончив школу, пошёл по стопам родителей, поступив в педагогический вуз. Несколько лет работал директором школы в Старом Атлаше, был заведующим отделом культуры райисполкома.
В конце 80-х годов волею судьбы оказался в Саратове, с этого момента его жизнь была связана с электротехническим заводом. В 1993 г. Ганеев возглавил ЭТЗ, вывел его из затяжного криза и преобразовал в современное инновационное предприятие, выпускающее надёжную автоматику и телемеханику для железных дорог России. Этому предприятию было отдано более четверти века.
Эдуард Ганеев неоднократно отмечался руководством Саратовской области за свои производственные успехи и большую общественную работу. С 2008 по 2010 г. он был членом Общественной палаты области.
С 2013 г. до своей кончины Эдуард Анварович являлся главой Старокулаткинского района, успешно совмещая две ответственные должности.
За свои заслуги перед государством и за большой вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области Эдуард Ганеев был удостоен ордена Почёта и знака губернатора «За меценатство и благотворительность». В 2008 г. его имя занесли на Доску почёта г. Саратова.
За работу по сохранению духовного и культурного наследия татарского народа, за внимание к нуждам российской уммы и стремление помогать людям Эдуард Ганеев от имени Совета муфтиев России был награждён орденом «Аль-Фахр».