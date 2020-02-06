6 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:48 | 06 февраля
В Саратове пройдет международный форум «Меценатство в России: история, преемственность, взгляд в будущее»
16:03 | 06 февраля
Свыше 230 рабочих расчищают городские улицы от наледи
15:29 | 06 февраля
ПАСПОРТ ДОМИНИКИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: КАК БИЗНЕС-МИГРАНТУ ОФОРМИТЬ КАРИБСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
15:11 | 06 февраля
Сервис Яндекс.Еда проинвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов
14:14 | 06 февраля
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 6,1% в январе
13:18 | 06 февраля
Гандболисты “СГАУ-Саратов” уступили "Чеховским медведям"
12:29 | 06 февраля
В Саратове состоится очередной фестиваль "Город кино"
11:37 | 06 февраля
Число переводов пенсионных накоплений с потерей инвестдохода сократилось почти в два раза
10:50 | 06 февраля
В прошлом году в Саратове, Энгельсе и Балакове к центральному теплоснабжению было подключено сорок новых объектов
09:53 | 06 февраля
Более двухсот школьников и студентов из Саратовской области съездили на электричке в Волгоград в рамках тура одного дня
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Свыше 230 рабочих расчищают городские улицы от наледи

Новости


Сегодня, 6 февраля, в работах по благоустройству города задействованы 221 единица техники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой», а также 235 рабочих.

Особое внимание коммунальные службы уделяют обработке дорожного полотна, тротуаров и пешеходных переходов от наледи.

За прошедшие сутки муниципальными службами израсходовано 72 т. пескосоляной смеси и реагентов.