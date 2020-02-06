Сервис Яндекс.Еда проинвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов

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Всего на площади более одной тысячи метров разместятся порядка 400 молодых специалистов и управленцев. Новый офис компании будет отвечать за поддержку операций сервиса по всей стране и в Казахстане. В открытии объекта приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и генеральный директор Яндекс.Еды Максим Фирсов.Появление Центра связано с быстрым ростом основного бизнеса Яндекс.Еды и открытием нового направления – доставки продуктов и товаров первой необходимости из сети локальных складов Яндекс.Лавка. Новый офис позволит вдвое увеличить ресурсы Яндекс.Еды по работе с клиентами, он усилит уже существующий контактный центр компании в Воронеже.Сотрудники Центра в Саратове будут заниматься поддержкой пользователей, взаимодействовать с ресторанами и курьерами партнерских логистических компаний, участвовать в оптимизации логистики сервиса и помогать ресторанам оперативно обновлять меню и управлять специальными акциями и предложениями на платформе.В ближайшие два года компания проинвестирует в развитие Центра в Саратове и качество поддержки клиентов Яндекс.Еды порядка 250 млн рублей.Большинство позиций в новом Центре относятся к стартовым, при этом сотрудники смогут пройти дополнительное обучение и продолжить развиваться в Яндексе в качестве ИТ-специалистов. Сотрудники саратовского офиса будут непосредственно участвовать в проведении экспериментов, которые могут лечь в основу новых сервисов Яндекса.«Для нового офиса мы отсмотрели более 170 городов и остановили свой выбор на Саратове. Здесь сосредоточены молодые кадры с сильным уровнем знаний не только в гуманитарных, но и в точных науках, которые могут продолжить расти и развиваться внутри компании», - заявил руководитель Яндекс.Еды Максим Фирсов.На встрече главы региона с представителями Яндекса также обсуждалось взаимодействие с саратовскими вузами, образовательные и социальные проекты компании (Яндекс.Учебник, Яндекс.Лицей, занятость для людей с ограниченнымивозможностями, бесплатное такси для ветеранов ВОВ) и развитие Яндекс.Транспорта, как элемента цифровой экономики региона.Представители компании представили руководству Саратовской области проекты Электронный путевой лист и Электронная транспортная накладная, которые способствуют цифровизации транспортной отрасли и повышению безопасности дорожного движения.Яндекс.Еда — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. С Яндекс.Едой сотрудничают около 15 тысяч заведений в 33 городах. С осени 2019 года сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на eda.yandex и в приложениях для iOS и Android. Среднее время доставки заказа составляет 32 минуты. Яндекс.Еда появилась в феврале 2018 года и легла в основу нового фудтех-направления Яндекс.Такси. Позже в это же направление вошли сервис доставки продуктовых наборов и рецептов Яндекс.Шеф и сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут Яндекс.Лавка. В Саратове и Энгельсе сервис работает с более 150 кафе и ресторанами.