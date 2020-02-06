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Гандболисты “СГАУ-Саратов” уступили "Чеховским медведям"

Новости
Гандболисты “СГАУ-Саратов” уступили "Чеховским медведям"


В очередном туре Суперлиги Париматч "СГАУ-Саратов" принимал 18-кратных чемпионов России "Чеховских медведей".

Напомним, что в матче первого круга в Чехове саратовцам удалось добиться ничейного результата, что подогревало интерес любителей спорта к ответной встрече на домашней площадке. И если итоговый результат разочаровал болельщиков, то на отсутствие зрелищности и эмоций они пожаловаться не могли.

По информации пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов", "медведи" с первых минут встречи постарались взять в руки инициативу. Но уже к середине первого тайма, не смотря на рывок гостей, "желто-черные" примерили на себя роль лидера. На последних минутах гандболисты из Чехова снова вышли вперед (на перерыв команды ушли при счете 14:17), однако существенного преимущества титулованного соперника не ощущалось, что давало надежды на продолжение отчаянной борьбы во второй тридцатиминутке.

В оставшееся время саратовцы приложили все силы для того, чтобы догнать соперника, который в начале второго тайма увеличил отрыв до пяти мячей. За провалом последовало несколько ударных минут: "аграрии" действовали активно и главное, результативно, что позволило им сократить разрыв до минимального - 21:22. Однако далее последовала череда неудач в атаке, чем с лихвой воспользовались соперники. Итог матча - 30:36 в пользу чемпионов.

Следующий матч наша команда проведет на выезде 9 февраля против челябинского "Динамо".