В Саратове состоится очередной фестиваль "Город кино"
Областной методический киновидеоцентр приглашает принять участие сольных исполнителей и творческие коллективы в XIII ежегодном областном фестивале-конкурсе исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино».
В этом году оргкомитет фестиваля учредил новую номинацию – «Музыкальный КиноНомер» - участники попробуют разыграть музыкальные фрагменты из отечественных кинофильмов.
Также будущим конкурсантам предлагается исполнить композиции в двух традиционных номинациях – «Инструментальное исполнительство» и «Вокал» по темам фестиваля:
90-летний юбилей композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР Евгения Птичкина;
90-летний юбилей композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР Андрея Петрова;
100-летний юбилей композитора-песенника, певца, скрипача, пианиста, актера, народного артиста ССС, Лауреата Государственной премии СССР Яна Френкеля.
С подробными критериями оценки можно познакомиться в положении о конкурсе здесь.
Конкурсное прослушивание финалистов состоится на сцене Городского дома культуры народного творчества (пл. Орджоникидзе, 1) 15 мая 2020 года.
Срок подачи заявок – с 1 по 30 апреля 2020 года по электронному адресу metod-sarkvc@mail.ru.
Подробную информацию о фестивале можно получить по телефону (8452) 62-02-11, отдел методической и массовой работы.