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В Саратове состоится очередной фестиваль "Город кино"

Новости
В Саратове состоится очередной фестиваль "Город кино"

Областной методический киновидеоцентр приглашает принять участие сольных исполнителей и творческие коллективы в XIII ежегодном областном фестивале-конкурсе исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино».

В этом году оргкомитет фестиваля учредил новую номинацию – «Музыкальный КиноНомер» - участники попробуют разыграть музыкальные фрагменты из отечественных кинофильмов.

Также будущим конкурсантам предлагается исполнить композиции в двух традиционных номинациях – «Инструментальное исполнительство» и «Вокал» по темам фестиваля:

90-летний юбилей композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР Евгения Птичкина;
90-летний юбилей композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР Андрея Петрова;
100-летний юбилей композитора-песенника, певца, скрипача, пианиста, актера, народного артиста ССС, Лауреата Государственной премии СССР Яна Френкеля.
С подробными критериями оценки можно познакомиться в положении о конкурсе здесь.

Конкурсное прослушивание финалистов состоится на сцене Городского дома культуры народного творчества (пл. Орджоникидзе, 1) 15 мая 2020 года.

Срок подачи заявок – с 1 по 30 апреля 2020 года по электронному адресу metod-sarkvc@mail.ru.

Подробную информацию о фестивале можно получить по телефону (8452) 62-02-11, отдел методической и массовой работы.