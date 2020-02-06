Число переводов пенсионных накоплений с потерей инвестдохода сократилось почти в два раза

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По сравнению с переходной кампанией 2018 года количество заявлений уменьшилось в 1,7 раза (2,9 тыс. заявлений в 2018 году), на что, прежде всего, повлияли новые правила их подачи, а также информирование граждан о потерях при досрочном переводе средств.Согласно поступившим заявлениям больше всего участников переходной кампании – 1355 человек или 81,4% – приняли решение о возвращении пенсионных накоплений из НПФ в ПФР, 156 человек (9,4%) – о переходе из одного НПФ в другой, 32 человека (1,9%) – о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ. Еще 122 человека (7,3%) решили сменить управляющую компанию, оставшись в ПФР. В течение прошлого года впервые можно было отозвать направленное заявление о смене фонда. Такой возможностью воспользовались 158 человек.При том, что доля заявлений о досрочном переводе средств, поступающих в новый фонд без инвестдохода, уменьшилась незначительно по сравнению с 2018 годом (с 83,9% до 82,7%), количество таких заявлений сократилось почти в 2 раза – с 2443 до 1377. Таким образом, потери граждан за 2019 год в результате досрочного перевода пенсионных накоплений будут значительно меньше по сравнению с кампаниями предыдущих лет.Абсолютное большинство досрочных переходов (86,9%), как и прежде, пришлось на переводы средств из НПФ в ПФР.Окончательные итоги переходной кампании будут подведены до 1 марта. Помимо заявлений 2019 года к рассмотрению также будут приняты заявления 2015 года, по которым подошел пятилетний срок, обеспечивающий перевод средств с учетом инвестиционного дохода.Напомним, что у всех граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление Пенсионному фонду Российской Федерации или негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в пять лет, он может потерять инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком. При этом, если страховщиком гражданина является ПФР, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля управляющей компании можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.