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В прошлом году в Саратове, Энгельсе и Балакове к центральному теплоснабжению было подключено сорок новых объектов

Новости


В 2019 Саратовский филиал «Т Плюс» в Саратове, Энгельсе и Балакове подключил к центральному теплоснабжению 40 новых объектов.

Среди новых клиентов Саратовского филиала «Т Плюс» - 22 многоквартирных жилых дома, 8 учреждений социальной сферы и 10 коммерческих организаций. Наибольшее количество подключенных зданий приходится на региональный центр.

С начала 2020 года в адрес энергокомпании уже начали поступать заявки на подключения. Большая доля новых учреждений социальной сферы строится в рамках реализации Национальных проектов. Тепловая мощность, которой располагают источники и тепловые сети Саратовского филиала, позволяют энергетиками не только осуществлять повседневную деятельность по снабжению клиентов тепловой энергией, но и вносить свой вклад в развитие городской инфраструктуры.

Энергетики обращают внимание потенциальных застройщиков и клиентов, что вся необходимая информация, связанная с новыми подключениями, размещена на официальном сайте компании. Подать заявку на подключение можно в том числе и через интернет.
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