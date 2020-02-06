В прошлом году в Саратове, Энгельсе и Балакове к центральному теплоснабжению было подключено сорок новых объектов
В 2019 Саратовский филиал «Т Плюс» в Саратове, Энгельсе и Балакове подключил к центральному теплоснабжению 40 новых объектов.
Среди новых клиентов Саратовского филиала «Т Плюс» - 22 многоквартирных жилых дома, 8 учреждений социальной сферы и 10 коммерческих организаций. Наибольшее количество подключенных зданий приходится на региональный центр.
С начала 2020 года в адрес энергокомпании уже начали поступать заявки на подключения. Большая доля новых учреждений социальной сферы строится в рамках реализации Национальных проектов. Тепловая мощность, которой располагают источники и тепловые сети Саратовского филиала, позволяют энергетиками не только осуществлять повседневную деятельность по снабжению клиентов тепловой энергией, но и вносить свой вклад в развитие городской инфраструктуры.
Энергетики обращают внимание потенциальных застройщиков и клиентов, что вся необходимая информация, связанная с новыми подключениями, размещена на официальном сайте компании. Подать заявку на подключение можно в том числе и через интернет.