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Более двухсот школьников и студентов из Саратовской области съездили на электричке в Волгоград в рамках тура одного дня

Новости


Пригородные компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организовали туристическую поездку из Саратова в Волгоград, приуроченную ко Дню воинской славы и 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

В путешествие отправилось более 200 пассажиров, большую часть из которых составляли студенты Саратовского социально-экономического института им. Г.В. Плеханова, а также учащиеся девяти школ Саратовской области.

Время в пути следования в одну сторону составило 4 часа 40 минут. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя отводилось более шести часов. В ходе экскурсии туристы посетили несколько волгоградских музеев, включая музей-панораму «Сталинградская битва».

На обратном пути представители пригородных компаний провели для пассажиров викторину на военную тематику, а преподаватели социально-экономического института прочитали лекцию по истории Сталинградской битвы.

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В апреле 2020 года туры одного дня из Саратова в Волгоград будут проводиться два раза в неделю. Со станции Саратов-1 поезда будут отправляться по субботам и воскресеньям в 7:00 и прибывать в Волгоград в 11:40. В обратный путь со станции Волгоград-1 поезда будут отправляться в 18:05 и прибывать на саратовский вокзал в 22:45.
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