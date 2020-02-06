Молодёжный состав "СГАУ-Саратов-2" провёл заключительный матч выездной серии игр
Молодёжный состав "СГАУ-Саратов-2" сегодня провёл заключительный матч выездной серии игр в Краснодаре.
Хозяева площадки – лидеры чемпионата, поэтому для "волжан" предстоял очень тяжёлый матч. На протяжении большей части игрового времени "южане" лидировали в счёте. Однако за десять минут до конца матча на табло воцарилось равенство 24:24. На последних секундах матча при счёте 28:28 Евгений Татаринцев заработал семиметровый бросок, который смог реализовать Максим Сергеев. Итог победа "аграриев" 28:29.
СГАУ-Саратов-2:
Рогачков – 9/34 (24%)
Сергеев – 8/10, Мачульский – 7/11, Подберёзный – 5/9, Татаринцев – 4/7, Глебов – ¾, Назаров – 2/9, Пермяков – 0/1, Петрухин – 0/1, Санинский.