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11:37 | 06 февраля
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10:50 | 06 февраля
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09:53 | 06 февраля
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09:08 | 06 февраля
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Молодёжный состав "СГАУ-Саратов-2" провёл заключительный матч выездной серии игр

Новости


Молодёжный состав "СГАУ-Саратов-2" сегодня провёл заключительный матч выездной серии игр в Краснодаре.

Хозяева площадки – лидеры чемпионата, поэтому для "волжан" предстоял очень тяжёлый матч. На протяжении большей части игрового времени "южане" лидировали в счёте. Однако за десять минут до конца матча на табло воцарилось равенство 24:24. На последних секундах матча при счёте 28:28 Евгений Татаринцев заработал семиметровый бросок, который смог реализовать Максим Сергеев. Итог победа "аграриев" 28:29.

СГАУ-Саратов-2:
Рогачков – 9/34 (24%)
Сергеев – 8/10, Мачульский – 7/11, Подберёзный – 5/9, Татаринцев – 4/7, Глебов – ¾, Назаров – 2/9, Пермяков – 0/1, Петрухин – 0/1, Санинский.
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