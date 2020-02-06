Онкологическая больница №1 проводит мероприятия по раннему выявлению онкологии

просмотров: 155

Раннее диагностирование болезни позволяет увеличивать положительный исход лечения некоторых заболеваний до 95%. Все чаще мероприятия по раннему выявлению рака приводит к снижению смертности.ГКОБ№1 – одно из старейших профильных медицинских учреждений в Москве – в последние годы сделала упор именно на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Два раза в месяц по субботам в клинике проводятся «дни открытых дверей», во время которых любой житель или гость города может пройти комплексное обследование и получить консультацию у специалиста. За один день обследование у опытных врачей-онкологов успевают пройти до ста человек.Как отметил Всеволод Галкин, главный врач онкологической больницы №1, важность проведения Дней открытых дверей объясняется обеспокоенностью специалистов клиники ростом числа онкологических пациентов. По его словам, важно вовремя диагностировать рак на ранней стадии, что поможет обеспечить успешное выздоровление человека и его дальнейшую счастливую жизнь.Значительную помощь в консультациях и оперативной помощи больным в онкобольнице №1 оказывает проект «телемедицина».