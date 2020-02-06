6 Февраля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:12 | 05 февраля
Онкологическая больница №1 проводит мероприятия по раннему выявлению онкологии
18:00 | 05 февраля
На 28-ом Международном органном фестивале состоится программа «Билет в Голливуд»
17:12 | 05 февраля
На участие в "Лыжне России" в Саратовской области поступило более четырёх тысяч заявок
16:30 | 05 февраля
Саратовский академический театр драмы приглашает саратовцев к участию в создании спектакля "Дни Победы"
15:42 | 05 февраля
"Саратовгорэлектротранс" внедряет систему электронного отслеживания транспорта"
15:07 | 05 февраля
Юрий Шварц стал бронзовым призером открытого Чемпионата Франции по фехтованию на рапирах среди ветеранов
14:15 | 05 февраля
Состоится VI Всероссийская неделя охраны труда
13:22 | 05 февраля
На Театральной площади состоится очередная ярмарка
12:27 | 05 февраля
Баскетбольный клуб «Автодор» меняет главного тренера
11:38 | 05 февраля
«Городской центр имени П.А. Столыпина» проводит неделю игротек
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На 28-ом Международном органном фестивале состоится программа «Билет в Голливуд»

Новости


27 февраля 2020 на 28м Международном органном фестивале с программой «Билет в Голливуд» выступит ведущий немецкий импровизатор на органе - главный органист кафедрального собора Святого Петра в г. Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки Торстен Маус. Т. Маус - человек-сенсация и человек-праздник.

Виртуозный академический органист, вдохновенный джазовый импровизатор и аранжировщик. Музыка - это его жизнь, его воздух и основное средство коммуникации с миром. Кроме органной классики Баха, Мендельсона любимого им Вьерна, в программу концерта вошли известные джазовые стандарты и обработки популярных киношлягеров Голливуда. Впервые на европейском органном фестивале органист выступит в ансамбле с джазовым оркестром.

Популярный российский орксетр «Ретро» под руководством Никиты Духовникова - это единственный ансамбль джазовой музыки, который сохраняет подлинные инструментовки без использования электроинструментов.
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