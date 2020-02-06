На участие в "Лыжне России" в Саратовской области поступило более четырёх тысяч заявок

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В мероприятии приняли участие: министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов; глава Базарно-Карабулакского муниципального района области Олег Чумбаев; главный судья соревнований Анатолий Сурков; руководитель Саратовского областного отделения ВОО «Боевое Братство» Сергей Авезниязов и серебряный призер юниорского чемпионата мира по биатлону Любовь Калинина, которая сегодня вернулась в Саратов из Швейцарии.Финальные соревнования по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» пройдут 8 февраля на территории аэродрома в р.п. Базарный Карабулак. В этом году мероприятие состоиться в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».Открывая пресс-конференцию, министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов подчеркнул, что вчера на территории аэродрома прошло выездное совещание: «Судьи проверили снежный покров. Его достаточно для проведения соревнований».«В Год памяти и славы основное внимание на «Лыжне» будет уделено патриотической теме, и одна из дистанций составит 1945 м. На старт выдут учащиеся военных училищ в форме того времени. И они будут стартовать первыми. Кроме того, при поддержке регионального отделения «Боевого братства» будет открыта интерактивная площадка», - отметил министр Александр Абросимов.Руководитель Саратовского областного отделения ВОО «Боевое Братство» Сергей Авезниязов рассказал, что жителям области будет предоставлена возможность поучаствовать в сборке и разборке оружия времен Великой Отечественной войны, пройдет конкурс на знание истории России этого периода. Кроме того, можно будет покататься на современной бронированной технике. «Это будет отличная площадка для семейного отдыха, для нас очень важно сохранить преемственность поколений», - подчеркнул Сергей Авезниязов.Глава Базарно-Карабулакского муниципального района области Олег Чумбаев отметил, что традиционно будет организована большая развлекательная программа: «В этом году стало больше районов, которые выставляют свои площадки. На каждой будет своя интерактивная программа. Откроются точки по продаже еды и сувениров».Серебряный призер юниорского чемпионата мира по биатлону Любовь Калинина рассказала, что тоже примет участие в соревнованиях: «Я стараюсь никогда не пропускать «Лыжню России». Участвую много лет». Она дала советы тем, кто впервые выйдет на «Лыжню»: «Главное верить в себя и свои силы и тогда обязательно получится победить».На данный момент уже подано более 4000 заявок от жителей области. Регистрация участников продлится вплоть до старта соревнований.