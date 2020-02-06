Саратовский академический театр драмы приглашает саратовцев к участию в создании спектакля "Дни Победы".

просмотров: 140

С соответствующим обращением театр обратился к жителям города на официальном сайте:"Дорогие друзья! Мы обращаемся к вам с огромной просьбой.Для подготовки спектакля «Дни Победы» по пьесе саратовского драматурга Ксении Степанычевой просим вас прислать фотографии ваших родственников и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, встретивших День Победы, 9 мая 1945 года. Мы хотим вспомнить этот день вместе с вами.Фотографии с указанием фамилии, имени и отчества дорогого вам человека вы можете выслать на электронную почту завлита театра Ольги Харитоновой olga.ochara@gmail.com или принести в театр, предварительно позвонив по телефону 8 909 334 8921. Нам понадобится и ваш контактный телефон.Надеемся на вашу поддержку и очень ждем фотографии, которые станут частью спектакля, посвященного Дню Победы.