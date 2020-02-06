"Саратовгорэлектротранс" внедряет систему электронного отслеживания транспорта"
Сегодня, 5 февраля, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказал о новшестве, внедренном на одном из троллейбусных маршрутов.
«Троллейбусный маршрут № 3 теперь есть в приложении "Умный транспорт". В настоящее время предприятием ведется работа по оборудованию остальных маршрутов системой ГЛОНАСС», - отметил глава города.
В данном приложении есть удобный поиск остановки по ключевому слову и поиск остановок рядом с местоположением. Также пользователь может формировать список избранных остановок транспорта, которыми пользуется каждый день.
Как заявляют разработчики, прогнозы на сервере обновляются каждые 20-40 секунд, при расчетах учитываются текущие пробки.