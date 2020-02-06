Баскетбольный клуб «Автодор» меняет главного тренера

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Имя нового главного тренера клуб объявит в ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.52-летний сербский специалист принял команду в конце ноября. «Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из 6 поражений подряд в чемпионате Единой Лиги ВТБ.Комментарий Президента БК «Автодор» Владимира Родионова: «Предраг Крунич – достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в «Автодоре». Но не всегда даже у достойных тренеров все получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Наша безвыигрышная серия составляет уже 6 матчей, а команда опустилась на текущее 12-е место в таблице. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику. Поэтому мы приняли решение расстаться с Круничем с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу. При этом не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава».