«Городской центр имени П.А. Столыпина» проводит неделю игротек
В течение всей недели, с 3 по 7 февраля 2020 года, на базе «Городского центра им. П.А. Столыпина» будут проводиться игротеки.
Все желающие могут прийти по адресу: ул. Первомайская 47/53 - и насладиться хорошей компанией и горячим чаем.
Гости смогут погрузиться в атмосферу детектива, чтобы вычислить среди мирных граждан тех, кто все-таки беспокоит их сон, то есть Мафию. Гости смогут отправиться на запад и примерить на себя роль шерифа, бандита или ренегата в «Бэнге!». Также имеются такие игры, как «Свинтус», «Диксит», «Воображарий», «Гномы-вредители» и многие другие.