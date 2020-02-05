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В Саратовском театре кукол «Теремок» идёт ремонт

Новости


С 16 января ремонтные работы в Саратовском театре кукол «Теремок» идут полным ходом.

На капитальный ремонт театра в рамках национального проекта «Культура» выделено более 220 млн рублей. По словам директора театра Александра Удалова, вложение этих средств поможет кардинально изменить облик театра и его внутреннее наполнение.

На сегодняшний день в театре произведён полный демонтаж оборудования, разобран зрительный зал, сняты кресла и пол. Кроме того, полностью разобрана сцена, произведён демонтаж напольного покрытия на сцене и демонтаж авансцены. В театре производится демонтаж служебных помещений, пола, потолочных карт, дверных коробок, проводится зачистка стен.

В здание завезено специализированное строительное оборудование и активно ведётся подготовка к работам по укреплению фундамента.

— Все ремонтные работы производятся в соответствии с планом-графиком в очень интенсивном режиме. Мы ежедневно взаимодействуем со специалистами подрядной организации, и все наши пожелания и замечания учитываются. На сегодняшний день мы полностью довольны качеством проведённых работ. Если ремонтные работы будут продолжаться в том же темпе и с тем же качеством, то уже скоро мы надеемся увидеть намечающиеся «контуры» обновлённого театра, — отметил директор «Теремка» Александр Удалов.
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