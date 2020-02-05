5 Февраля 2020 СРЕДА
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С 1 января размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей

Новости
С 1 января размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей.

По сравнению с прошлым годом его сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. По данным Пенсионного фонда России, это 3,4 млн российских семей.

Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:

Улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенсация расходов на построенное жилье.
Обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза.
Получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился начиная с 2018 года.
Социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализированных товаров.
Увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
Подробнее о том как оформить и использовать материнский капитал - на сайте ПФР.