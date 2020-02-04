Определены финалисты городского конкурса «Учитель года -2020»

просмотров: 62

По информации МКУ "Городской методический центр", после завершения конкурсных испытаний определены шесть участников, которым предстоит выступить в финале. Это учитель русского языка и литературы Людмила Янковская (Восточно-европейский лицей), учитель истории Ангелина Новикова (МОУ «Гимназия №89»), учитель английского языка Светлана Ермольчева (МАОУ «Медико-биологический лицей»), учитель информатики Оксана Таланова (МАОУ «Гимназия № 1»), учитель истории Людмила Сильнова (МАОУ «Инженерный лицей») и учитель физики Екатерина Оваденкова (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»).В этом году финалистам предложено провести мастер-классы на тему «Человек образованный - тот, кто знает, где найти то, чего он не знает» (Георг Зиммель).Оценивать участников будут члены жюри, среди которых опытные методисты, учителя-победители и призеры прошлых лет, представители общественных организаций. Имена призеров и победителя конкурса будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 27 февраля 2020 года. Победитель муниципального этапа будет представлять Саратов на региональном этапе конкурса в марте 2020 года.