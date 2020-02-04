Библиотеки Саратова отметили 77-летнюю годовщину окончания Сталинградской битвы
Величайшему сражению Второй мировой войны посвятили тематические книжные выставки и уроки памяти.
По информации пресс-службы Централизованной библиотечной системы города, специально к памятной дате в Отделе абонемента Центральной городской библиотеки оформили книжную выставку «Война. Победа. Память.». Вниманию посетителей представили художественные и научно-популярные издания, рассказывающие об истории и основных этапах Сталинградской битвы. Особый интерес вызвали книги, в которых собраны архивные документы и воспоминания участников величайшего сражения на берегах Волги.
В рамках работы киноклуба «Ника» в библиотеке № 2 состоялся показ художественного фильма «Горячий снег». Перед демонстрацией кинокартины библиотекари рассказали присутствующим о саратовцах – участниках Сталинградской битвы.
Для студентов медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации» в Центральной городской библиотеке для детей и юношества организовали встречу с ветераном пограничной службы, полковником Николаем Петровичем Трояном. Николай Петрович рассказал юношам и девушкам о всемирно-историческом значении Сталинградской битвы, вкладе Саратовской области в победу над немецко-фашистскими войсками на берегах Волги, подвигах саратовцев, принимавших участие в обороне города.
В заключение студенты посмотрели кадры документальной военной кинохроники.