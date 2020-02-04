В минувшие сутки в регионе произошло два пожара
В минувшие сутки в регионе произошло два пожара.
Вчера в 08.50 на пульт «01» Вольска поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Широкий Буерак Вольского района. Площадь пожара составила пять квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи.
Сегодня в половине первого ночи в Балаково загорелись два велосипеда в подъезде на лестничной клетке 1-го этажа пятиэтажного дома на улице Ленина. Площадь пожара составила один квадратный метр. Ликвидация очага возгорания произошла до прибытия первых пожарных подразделений.