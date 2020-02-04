Студенты стали активными участниками участниками "Саратовской лыжни-2020"
1 февраля на территории лыжного стадиона «Зимний» г. Саратова состоялся городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня - 2020».
На старт соревнований вышли около 4 тысяч человек - представителей образовательных учреждений. Поприветствовал гостей и участников мероприятия губернатор области Валерий Радаев.
Гостям спортивного праздника была представлена развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов города, а для юных участников – интерактивная площадка с ростовыми куклами и аниматорами. Для всех желающих работали полевые кухни.
По окончанию забегов Валерий Радаев и глава администрации МО «Город Саратова» Михаил Исаев вручили награды победителям лыжной гонки.