Денис Палин принял участие в соревнованиях XVI международного Кубка по шахматам «Moscow Open-2020»
С 23 января по 3 февраля 2020 года в г. Москва прошли соревнования XVI международного Кубка по шахматам «Moscow Open-2020». Это один из крупнейших ежегодных турниров, в котором принимают участие более 400 спортсменов из 12 стран мира.
В данном турнире принимал участие спортсмен ГБУ «СОЦСП», проходящий спортивную подготовку в Государственном бюджетном учреждении Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии», член сборной команды Российской Федерации, мастер спорта России Денис Палин. Денис сыграл достойно, набрав 6 очков из 9 возможных, победив в 4 партиях, 4 ничьи и 1 поражение, заняв 46 место при стартовом номере 28.
Тренирует воспитанника Артур Юрьевич Муромцев.
Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.