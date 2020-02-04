В Историческом парке открывается фотовыставка «Взгляд на старый Саратов»

просмотров: 119

С начала 1970-х годов автор фотографирует старый, уходящий уже в прошлое Саратов. В его работах вы увидите фотографии центральных улиц и зданий областного центра, многие из которых уже исчезли, старые купеческие особняки, деревянные дома конца ХIХ столетия, кирпичные узоры и многое другое.Возможно, на фотографиях вы увидите здания и улицы, мимо которых ежедневно лежит ваш путь на работу, в школу или просто на прогулку.Автор выставки не только фотограф, но и поэт, художник, строитель. Сергей Карчевский — участник многочисленных выставок, в том числе Всемирной выставке в Монреале.Открытие фотовыставки «Взгляд на старый Саратов» состоится 6 февраля в 16:00 в Историческом парке «Россия – Моя история».Приглашаются все желающие присоединиться к мероприятию!