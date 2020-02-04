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Вопрос о корректировке механизма РОП обсудили в рамках деловой программы Upakovka-2020

Новости


Сессия «Циркулярная экономика в сфере упаковки – ожидания и реальность» состоялась в рамках деловой программы выставки упаковочных технологий Upakovka-2020 29 января.

Михаил Пеньков, заместитель гендиректора по развитию СРО Ассоциация «Лига Переработчиков Макулатуры», выступил с предложением реформировать систему РОП. В своем докладе он пытался обосновать преимущества переноса на производителей упаковки ответственности по РОП.

Заявление Михаила Пенькова вызвало резкое неприятие участников конференции, в числе которых были представители Ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ), Ассоциации «Стеклосоюз», ТНП Алюминиевой ассоциации, Ассоциации производителей стеклянной тары. Было заявлено: аргумент о том, что за счёт существенного снижения количества субъектов РОП повысится собираемость экосбора, ошибочен. Участники сессии считают, что в случае переноса ответственности на производителей упаковки у товаропроизводителей исчезнет экономический стимул закупать упаковку с использованием вторичного сырья, значит, не будет развития отрасли переработки в России. Перенос ответственности создаст серьезные преграды для полного перехода к циркулярной экономике», – подчеркнула директор АРПЭТ Наталья Селезнева.