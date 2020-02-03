«VASIF KASUMOV» продолжает завоевывать почитателей изысканной классики

просмотров: 64

Бренд «VASIF KASUMOV» представляет линию одежды и костюмов, которые изготавливаются из натуральных тканей именных фабрик в Италии«Loro Piana», «Cerruti», «Fratelli Tallia di Delfino», «Vitale Barberis Canonico». Для производства используются превосходные лекала «Tom Ford». Все это позволяет создавать изделия превосходного качества с великолепной посадкой, которые очень практичны в течение длительного ношения.Из натуральной кожи 2-ой и 3-й градации вручную шьется в семейных мастерских Италии и Испании коллекция обуви. Над созданием авторской колодки, которую применяют для изготовления обуви, трудились лучшие мастера бренда. Специалисты не прекращают работать над совершенствованием качества своей продукции, желая обеспечить клиентам максимальный комфорт.Среди предложений бренда есть все необходимые элементы мужского гардероба, включая дополнительные аксессуары для создания желаемого образа на любой вкус.Сервису команда бренда уделяет особое внимание. Для гостей работают изысканные стилисты, участвуя в подборе каждого элемента. Профессиональные портные в собственном ателье бренда реализуют любые корректировки и пожелания, чтобы добиться изумительной посадки по силуэту для любого почитателя бренда.