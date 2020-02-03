3 Февраля 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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В России планируют вывести олимпиаду «Техническое предпринимательство» на зарубежные рынки
17:20 | 03 февраля
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В России планируют вывести олимпиаду «Техническое предпринимательство» на зарубежные рынки

Новости
В России планируют вывести олимпиаду «Техническое предпринимательство» на зарубежные рынки

На XI Гайдаровском форуме состоялась экспертная сессия, в рамках которой были в контексте перспектив развития в России высокотехнологичного бизнеса обсуждены возможности междисциплинарной олимпиады «Технологическое предпринимательство».

Напомним, что в РФ инициаторами проведения междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство» четыре года назад совместно выступили Ассоциация инновационных регионов России, Томский государственный университет, АО Корпорация «МСП» и Фонд содействия инновациям. Сегодня конкурс проводится по пяти профилям («Новые технологии», «Авиатехнологии», «Ресурсосберегающие технологии», «Прикладные биотехнологии», «Информационные технологии») на базе 27 вузов-соорганизаторов.

Как считает ректор ТГУ Эдуард Галажинский, такой продукт, как междисциплинарная олимпиада «Технологическое предпринимательство», необходимо вывести на зарубежные рынки. Это позволит привлечь иностранную молодежь не только к получению высшего образования в России, но и ведению бизнеса. Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко заметила, что ежегодно количество участников олимпиады растет, помогая талантливым молодым людям осознанно определиться с будущей профессией.