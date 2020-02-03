78% работающих соискателей Саратовской области, принявших участие в опросе HH, не устраивает уровень заработной платы

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Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Саратовской области, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит.78% работающих соискателей Саратовской области, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы, причем среди фрилансеров эта доля выше, чем среди работающих по найму. Также эта доля выше среди представителей рабочих профессий. Больше всего довольных своей зарплатой в сфере управления персоналом и строительной сфере.Более половины респондентов (58%) региона заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Доля женщин на 5 пунктов ниже, чем доля мужчин, которым доводилось беседовать с начальством по этому поводу (55% против 60%). Также эта доля выше всего среди топ-менеджеров и представителей индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны).В подавляющем большинстве случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели (75%). В 13% случаев инициатива исходила от руководства, в остальных 12% случаев инициатива была обоюдной. Наиболее «инициативными» в этом плане соискателями являются представители производственной сферы.Наиболее частым аргументом в разговоре являлся упор на то, что работник добился определённых успехов в работе, причём мужчины прибегают к этому аргументу чаще, чем женщины. На втором месте среди аргументов — повышение квалификации и приобретение новых навыков. На третьем месте — аргумент про то, что на момент разговора повышения зарплаты не происходило уже достаточно давно. Аргумент же про то, что работнику предложили работу в другой компании за бОльшие деньги, использовался лишь 19% соискателей.