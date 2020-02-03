У конкурса "Киновертикаль" изменились номинации

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В этом году юные кинематографисты смогут попробовать свои силы в создании короткометражных фильмов (до 3-х минут) с применением спецэффектов в новой номинации «Визуальные эффекты в кино». Тематика номинации – «Война глазами детей» - посвящена Году памяти и славы в России.Визуальные эффекты помогут начинающим киноавторам «оживить» свой видеоролик и придать новый современный смысл фото-, кино- и другим архивным материалам о судьбе близких родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, воссоздать хроники событий на основе рассказов ветеранов или их потомков.Кроме того, внесены изменения в одну из традиционных номинаций: «Замечательные люди моей малой родины» предполагает рассказ об известных людях, исторических личностях и современниках, прославивших родной край.Напоминаем, что юные кинематографисты могут также выбрать следующие номинации для своего будущего фильма:- «Спорт – это жизнь!» (кинофильмы, посвященные спорту, спортивным достижениям, спортсменам, достигшим высоких результатов, несмотря на жизненные обстоятельства);- «Нам в мире до всего есть дело» (киноработы о детях, подростках и молодых людях, совершающих общественно значимые поступки (в том числе волонтерах).Напомним, что VII открытый фестиваль-конкурс «Киновертикаль» пройдет в г. Саратов в 5 – 9 октября 2020 года, а предоставить заявки на конкурс можно до 1 августа 2020 года.