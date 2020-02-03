На дорогах Саратова выявляют нетрезвых водителей
31 января и 1 февраля 2020 года в вечернее и ночное время сотрудники ГИБДД по городу Саратову проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
Основная цель мероприятия выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
ГИБДД по городу Саратову призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).
Госавтоинспекция обращается с просьбой к гостям и жителям Саратова, в первую очередь водителям, с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан.