Анастасия Кукушкина стала победителем Первенства России по легкой атлетике
1 февраля в Новочеркасске во второй день соревнований первенства России по легкой атлетике среди юниоров балаковская спортсменка Анастасия Кукушкина стала победительницей в прыжках в длину, информирует пресс-служба Всероссийской федерации по легкой атлетике.
Результат Анастасии составил 6 метров 13 сантиметров. Спортсменка из Саратовской области оставила позади ростовчанку Виолетту Разбейко с результатом 6 метров 5 сантиметров и Александру Куртбекирову из Санкт-Петербурга, ее результат 5,89 метра.