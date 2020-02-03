Готовится к открытию выставка "Мама, папа на работе"

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5 января состоялась первая встреча в новом году в Соображательном штабе, где был разработан план проведения праздника. Было решено провести тимбилдинг между участниками мастерских, на котором они продемонстрируют знание основополагающей книги проекта «Кондуит и Швамбрания»Это будет не просто соревнование, а серьезная битва «Дети против взрослых!». Дети объявили настоящий бунт на корабле. Посмотрим, как справятся взрослые!Еще одно событие этого дня – открытие выставки «Мама, папа на работе». Готовят ее участники лаборатории детско-родительских отношений.Интересно проанализировать, что думают о работе родителей дети. Считают ли они, что именно там «прячутся» родители вместо того, чтобы отправиться с ними в зоопарк, или они гордятся тем, чем занимается папа или мама, и собираются пойти по их стопам?Продолжается традиционная работа и в других мастерских. 22 января историко-географическое общество «Пилигвины» принимало у себя в гостях известного путешественника и исследователя И.Д. Смилевца Он поделился опытом исследовательской работы в библиотеках и архивах при написании книг о Севере и Антарктиде. Это был еще один мастер-класс в обществе «Пилигвины». А дизайнеры Швамбрании готовят открытки ко Дню Независимости. Мастер-класс прошел 27 января в музее Л.А. Кассиля.Важным событием швамбранской жизни стала презентация проекта «Кассилевский квартал» на Общественном Совете города Энгельса, где руководитель музея познакомил участников встречи с концепцией «Кассилевского квартала», а также с идеей установки арт-объекта на улице Л.А. Кассиля. Идея создания в городе уникальной и неповторимой улицы понравилась участникам Совета, а это значит – ряды наших сподвижников растут.