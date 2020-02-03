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Энергетики установят в 1740 домах «умные» счётчики

Новости


В 2020 году Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» установит устройства сбора и передачи данных тепловой энергии в 1740 домах.

Общий объем финансирования составит 23,4 млн рублей.

Проект по оснащению УСПД в многоквартирных домах энергокомпания начала реализовывать в 2019 году. За это время новые приборы учета тепловой энергии появились в 3645 многоэтажных домах. Все расходы по установке устройств и их обслуживанию энергокомпания берет на себя.

Новое оборудование избавит клиентов от необходимости проводить ежемесячную работу по сбору и передаче энергетикам сведений для производства расчетов за отопление и горячую воду. Благодаря установленным УСПД, энергетики будут получать их из точек теплопотребления в режиме онлайн. Такой способ взаимоотношения между объектом и ресурсоснабжающей организацией позволит избежать случаев, когда управляющая организация не передает показания приборов учета, что приводит к начислениям по нормативу. Кроме этого, доступ могут получить и руководители управляющих организаций.

Функционал этих приборов и специальное программное обеспечение позволит энергетикам решать эксплуатационные задачи по качественному отоплению жилого фонда и снабжению жителей горячей водой. Они дадут специалистами возможность в режиме реального времени на экране монитора видеть весь процесс тепло- и горячего водоснабжения каждого конкретного МКД и оперативно предпринимать необходимые меры в случае изменения параметров.
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