Новому кораблю ВМФ России «Якову Баляеву» семь футов под килем пожелал Михаил Романов
С приветственным словом выступил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов на церемонии, посвященной спуску на воду четвертого серийного корабля противоминной обороны проекта «Александрит» 12700 «Яков Баляев».
Торжественное мероприятие состоялось на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга.
Михаил Романов поздравил всех, кто был причастен к строительству уникального корабля, созданного ровно за два года и отличающегося самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика. Он отметил, что спуск на воду противоминного тральщика, усилившего мощь российского флота России и названного в честь Героя Советского Союза Якова Баляева, состоялся в Год памяти и славы, в канун 75-летия Великой Победы над фашистскими захватчиками. Парламентарий пожелал, чтобы служба нового корабля в составе ВМФ России проходила долго и успешно, а под килем всегда было семь футов.