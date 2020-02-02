Новому кораблю ВМФ России «Якову Баляеву» семь футов под килем пожелал Михаил Романов

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Торжественное мероприятие состоялось на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в поселке Понтонный Колпинского района Санкт-Петербурга.Михаил Романов поздравил всех, кто был причастен к строительству уникального корабля, созданного ровно за два года и отличающегося самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика. Он отметил, что спуск на воду противоминного тральщика, усилившего мощь российского флота России и названного в честь Героя Советского Союза Якова Баляева, состоялся в Год памяти и славы, в канун 75-летия Великой Победы над фашистскими захватчиками. Парламентарий пожелал, чтобы служба нового корабля в составе ВМФ России проходила долго и успешно, а под килем всегда было семь футов.