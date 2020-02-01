Юные саратовские гандболисты - в финале спартакиады школьников России 2020 года
Сегодня сборная Саратовской области (юноши 2004-2005 г.р.) провела свой заключительный матч на отборочных соревнованиях 10-й летней спартакиады учащихся России 2020г.
За две путёвки в финальный этап в г. Тольятти (Самарская область), боролись шесть команд: Самарская область, Саратовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область.
В последнем своём матче наша команда уверенно переиграла сборную Нижегородской области со счётом 42:14 и вышла в финал соревнований и заняла второе место в ПФО.
Результаты игр сборной Саратовской области:
Самарская область - Саратовская область 35:24
Саратовская область - Оренбургская область 50:3
Республика Башкортостан – Саратовская область 21:26
Саратовская область – Республика Татарстан 46:7
Саратовская область - Нижегородская область 42:14
Финал спартакиады пройдёт с 18 по 28 июля в г. Таганрог (Ростовской области).
Сообщает пресс-служба гк "СГАУ-Саратов".