107 тысяч обращений в Пенсионный фонд России саратовцы отправили по интернету

просмотров: 246

В настоящее время через интернет можно получить большинство государственных услуг по линии Пенсионного фонда. Только в прошлом году жители Саратовской области отправили более 107 тысяч электронных обращений в территориальные подразделения ПФР региона.Так 58 482 человека воспользовались функциями сайта ПФР и Портала госуслуг для подачи заявлений по назначению и выплате пенсии, а 4 550 заявителей направили обращения для получения сертификатов и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.Верным помощником для обращений за услугами Пенсионного фонда в электронном виде служит «Личный кабинет гражданина» на сайте www.pfrf.ru. Чтобы войти в него, необходимо зарегистрироваться в системе Единой идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.Для большего удобства Личный кабинет структурирован не только по виду получаемых услуг, но и по доступу к ним. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходима подтвержденная учетная запись на Портале госуслуг. Центры обслуживания по регистрации на портале созданы в каждом районном подразделении ПФР области.