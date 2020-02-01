1 Февраля 2020 СУББОТА
Новости
18:41 | 31 января
Волонтеры ОНФ поделятся методикой занятий адаптивным спортом с детьми с ОВЗ
16:00 | 31 января
Юные саратовские гандболисты - в финале спартакиады школьников России 2020 года
15:09 | 31 января
107 тысяч обращений в Пенсионный фонд России саратовцы отправили по интернету
14:18 | 31 января
Валерия Афанасьева стала призером Первенства ПФО по боксу
13:22 | 31 января
Завтра состоится Саратовская лыжня-2020
12:30 | 31 января
У Анастасии Халиуллиной - вторая медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону
11:38 | 31 января
Председателем регионального молодежного правительства Саратовской области стала студентка Президентской академии
10:43 | 31 января
Коммунальные службы города продолжают расчистку улиц от снега и наледи
09:52 | 31 января
Более шести тысяч кубометров снега вывезено со станций Саратовского региона ПривЖД с 29 по 30 января
09:00 | 31 января
В Саратове должники лишились телевизора и кондиционера
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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Завтра состоится Саратовская лыжня-2020

Новости
Завтра состоится Саратовская лыжня-2020

Завтра, 1 февраля, на лыжном стадионе «Зимний» (5 Дачная) состоится городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня 2020». Регистрация участников с 9:00, первые старты с 10:00, церемония торжественного открытия в 12:00.

Победителей и призеров ждут памятные призы и награды.

Для участников и гостей Саратовской лыжни будет организована развлекательная программа от творческих коллективов Саратова, а для юных участников интерактивная площадка с ростовыми куклами и аниматорами и специальный сюрприз от организаторов праздника.

Для всех желающих будут работать полевые кухни, где можно будет подкрепиться и согреться горячим чаем, а так же зона фудкорта с продукцией саратовских предприятий. Будет работать мобильная площадка ВФСК «ГТО», площадка стрельбы из лука и отдельная фотозона.

Приглашаются все желающие! Вход свободный!