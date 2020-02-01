Завтра состоится Саратовская лыжня-2020
Завтра, 1 февраля, на лыжном стадионе «Зимний» (5 Дачная) состоится городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня 2020». Регистрация участников с 9:00, первые старты с 10:00, церемония торжественного открытия в 12:00.
Победителей и призеров ждут памятные призы и награды.
Для участников и гостей Саратовской лыжни будет организована развлекательная программа от творческих коллективов Саратова, а для юных участников интерактивная площадка с ростовыми куклами и аниматорами и специальный сюрприз от организаторов праздника.
Для всех желающих будут работать полевые кухни, где можно будет подкрепиться и согреться горячим чаем, а так же зона фудкорта с продукцией саратовских предприятий. Будет работать мобильная площадка ВФСК «ГТО», площадка стрельбы из лука и отдельная фотозона.
Приглашаются все желающие! Вход свободный!