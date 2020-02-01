Председателем регионального молодежного правительства Саратовской области стала студентка Президентской академии
28 января в Саратове состоялось мероприятие, посвященное началу работы IV созыва Молодежного Правительства Саратовской области, в состав которого вошли 16 молодежных министров.
В ходе мероприятия был представлен отчет о деятельности III созыва. За время его работы члены Молодежного Правительства реализовали более 40 социально значимых проектов, привлекли в Саратовскую область 3,8 млн. рублей в рамках грантовой поддержки. Также команда Молодежного Правительства Саратовской области стала победителем Всероссийского конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп».
Кроме того, в рамках заседания состоялись выборы нового председателя. По результатам открытого голосования победу одержала студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, молодежный министр по делам территориальных образований Анастасия Шевченко.
Председатель в течение срока своих полномочий будет руководить Молодежным Правительством, формировать план его работы и повестку заседаний, представлять интересы структуры в органах власти, формировать стратегию развития Молодежного Правительства, совместно с молодежными министрами разрабатывать проекты и контролировать их реализацию.