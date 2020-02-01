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В Саратове должники лишились телевизора и кондиционера

Новости


Специалисты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками УФССП по Саратовской области провели в Заводском районе Саратова рейд по коммунальным квартирам, нацеленный на взыскание долгов за отопление и горячую воду.

В результате под арест попали принадлежащие должнику телевизор и кондиционер.

В многоквартирном доме на ул. Киевская, 5, где жители 152 коммунальных комнат накопили перед энергокомпанией 862 тысячи рублей долгов за тепловую энергию, судебные приставы произвели арест бытовой техники.

Для возврата арестованного имущества неплательщику дается десятидневный срок на самостоятельную выплату задолженности. В случае, если этого сделано не будет, имущество продадут на торгах, а вырученные от реализации средства направят на погашение долга.

Важная деталь: имущество должников обычно описывается по бросовым ценам. Это значит, что если хозяин год назад купил телевизор за 15-20 тысяч рублей, то приставы оценят его всего в 3-4 тысячи. Иначе его предметы быстро и сразу никто не купит. В результате должника не только заставляют погасить долги, но и ставят перед необходимостью покупать себе новую бытовую технику взамен арестованной. На этот раз уже по тем ценам, которые диктует рынок.

В ходе рейда его участники рассказали неплательщикам о последствиях накопленных долгов, а пятерым из них были вручены повестки о необходимости явки к судебным приставам.

Энергетики напоминают напоминает, что проверить свою задолженность можно с помощью онлайн-сервисов на сайте Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru, на сайте Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Антирейтинг должников», либо по телефону «горячей линии» 8-800-700-10-32.
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