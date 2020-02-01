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Более шести тысяч кубометров снега вывезено со станций Саратовского региона ПривЖД с 29 по 30 января

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Во время снегопада с 29 по 30 января со станций Саратовского региона ПривЖД было вывезено более 6 тыс. кубометров снега.

При этом было очищено около 400 км пути. В этом процессе были задействованы 7 единиц снегоуборочной техники. Основные работы велись на станциях Вольск-2, Татищево, Тополек и Ершов.
Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.

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Для обеспечения бесперебойного движения поездов на полигоне Приволжской железной дороги проводятся все необходимые мероприятия по оперативной уборке снега.
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