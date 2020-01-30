Областной музей краеведение выступил с предложением проведения интернет-акции #Войналюбовьпобеда.

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В фондах Саратовского музея краеведения хранятся письма, написанные фронтовиками и теми, кто ждал их в тылу.Кроме того, на сайте музея есть раздел «Живая память» - виртуальный музей, среди экспонатов которого также есть письма военного времени. Чаще всего это немногословные сообщения о жизни, боевых и трудовых буднях. Особую часть переписки составляют письма женам и любимым, а также весточки от них. Любовь была тем, что поддерживало бойцов, придавало им силу и уверенность, оберегало, утешало, вселяло надежду. Даже самое короткое письмо с бесхитростными ласковыми словами, с воспоминаниями о довоенных встречах и осторожными планами на жизнь после войны могло согреть, придать бодрости, успокоить. Любовь во время войны была не менее важна, чем самое мощное оружие. Давайте покажем это нашей молодежи и всем, кто, возможно, сомневается в спасительной силе этого прекрасного чувства. Предлагаем всем у кого есть письма военного времени о любви, опубликовать часть из них в рамках нашего проекта #Войналюбовьпобеда. Акция будет проходить по четвергам с 30 января по 7 мая 2020 года.