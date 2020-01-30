В этом году в Энгельсе появится универсальная спортивная площадка

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Проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», входящей в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».На спортивной площадке размером 30х60 м будет установлено необходимое оборудование для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, в зимний период здесь будет располагаться хоккейная коробка. Также установят трибуну на 100 мест и сделают раздевалки.Жители Энгельса с нетерпением ждут появления нового спортивного объекта. «Мы ходили на стадион в школьном возрасте, потом он пришел в запустение и очень радует, что в последние годы спорт на стадионе возрождается, есть, где покататься на коньках, а теперь появится и площадка для хоккея и летних спортивных игр. Этого очень ждут наши дети!», - считает местная жительница Оксана Трофимова.Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы составляет 11,24 млн руб. Финансироваться строительство будет из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального. В настоящее время заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального и муниципального бюджетов. В феврале будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика строительства.Завершить строительство данного объекта планируется до ноября 2020 года.