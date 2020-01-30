28 февраля ритм-балет «Юнона» и «Авось» А. Рыбникова состоится на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой
28 февраля ритм-балет «Юнона» и «Авось» А. Рыбникова состоится на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой по адресу ул. Ломоносова, 20.
Билеты на спектакль можно приобрести в кассе Саратовского академического театра оперы и балета, кассе СОЦНТ им. Л.А.Руслановой (Ломоносова, 20), у распространителей и онлайн.
Купленные ранее билеты действительны для посещения спектакля на сцене СОЦНТ.
Начало спектакля: 18.00
Телефон для справок: (8452) 27-82-57