Сегодня в Саратовской консерватории состоится Российская премьера программы «Барокко…Танго…Джаз»
Сегодя зрителей 28-го Саратовского международного органного фестиваля ожидает Российская премьера программы «Барокко…Танго…Джаз» профессора Амстердамской консерватории, главного органиста кафедрального собора Oude Kerk, университетов Vriye и Verden-an-Monnikendam Хенка ВЕРХОЭФА.
Выдающийся органист, он высоко ценит новаторские программы участников Саратовского международного органного фестиваля и тоже решил «раздвинуть» замкнутые соборным репертуаром рамки орган.
В свою праздничную новогоднюю программу Хенк эксклюзивно только для саратовцев включил кроме популярной органной классики Г. Генделя, Ф. Мендельсона Дж. Гершвина, Джона Уильямса, Лонарда Бернстайна, популярные танго Астора Пьяццоллы не просто в музыкальном исполнении, а с ярким танцевальным сопровождением саратовского тангеро, руководителя школы аргентинского танца «ParaTODOS» Сергея Захарова с Мариной Мироновой, Наталией Макаровой и Оксаной Кунгурцевой. Партию скрипки исполнит зажигательный саратовский виртуоз смычка, лауреат международных конкурсов Камилла Бадалян.