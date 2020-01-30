30 ЯНВАРЯ 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:38 | 30 января
В Саратове продолжается активная очистка улиц от последствий снегопада
15:52 | 30 января
Областной музей краеведение выступил с предложением проведения интернет-акции #Войналюбовьпобеда
15:00 | 30 января
Жители Саратова рады, что их предложение по переносу памятника Марине Расковой поддержано
14:08 | 30 января
28 февраля ритм-балет «Юнона» и «Авось» А. Рыбникова состоится на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой
13:12 | 30 января
В этом году в Энгельсе появится универсальная спортивная площадка
12:18 | 30 января
Сегодня в Саратовской консерватории состоится Российская премьера программы «Барокко…Танго…Джаз»
11:25 | 30 января
Вчера во время пожара в Энгельсе были эвакуированы десять человек
10:39 | 30 января
Студенты Артема Кузина представят на сцене ТЮЗа спектакль по пьесе Андрея Платонова
09:48 | 30 января
В Саратове состоится крупный турнир по бадминтону «Хрустальный волан»
09:00 | 30 января
Областной киновидеоцентр провел акцию "Блокадный центр"
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Областной киновидеоцентр провел акцию "Блокадный центр"

Новости
Областной киновидеоцентр провел акцию "Блокадный центр"

27 января, в день Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб», участниками и волонтерами мероприятия в кинозале «На Рижской» областного киновидеоцентра стали студенты геологического колледжа СГУ имени Н.Г.Чернышевского и учащиеся гимназии № 75 имени Д.М. Карбышева.

Волонтеры рассказали своим сверстникам о блокаде Ленинграда и вручили листовки с напоминанием об этом событии Великой Отечественной войны, продемонстрировали кусочек хлеба в 125 граммов - символ блокадного Ленинграда. Помимо этого, юные зрители увидели фрагменты документального фильма «Блокадный Ленинград» и х/ф «Коридор бессмертия» (2019 г., реж. Ф.Попов).

Отметим, что в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», открывшей Год памяти и славы в России, областной киновидеоцентр и общественная организация «Саратовская кинотраектория» провели для порядка 500 юных зрителей 17 киномероприятий с участием волонтеров. Благодаря этой акции волонтерская команда Саратовского областного киновидеоцентра расширилась и стал более широким круг проводимых ими мероприятий, - отметили организаторы.