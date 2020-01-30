Областной киновидеоцентр провел акцию "Блокадный центр"
27 января, в день Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб», участниками и волонтерами мероприятия в кинозале «На Рижской» областного киновидеоцентра стали студенты геологического колледжа СГУ имени Н.Г.Чернышевского и учащиеся гимназии № 75 имени Д.М. Карбышева.
Волонтеры рассказали своим сверстникам о блокаде Ленинграда и вручили листовки с напоминанием об этом событии Великой Отечественной войны, продемонстрировали кусочек хлеба в 125 граммов - символ блокадного Ленинграда. Помимо этого, юные зрители увидели фрагменты документального фильма «Блокадный Ленинград» и х/ф «Коридор бессмертия» (2019 г., реж. Ф.Попов).
Отметим, что в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», открывшей Год памяти и славы в России, областной киновидеоцентр и общественная организация «Саратовская кинотраектория» провели для порядка 500 юных зрителей 17 киномероприятий с участием волонтеров. Благодаря этой акции волонтерская команда Саратовского областного киновидеоцентра расширилась и стал более широким круг проводимых ими мероприятий, - отметили организаторы.